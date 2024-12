Ausfall! Warum Schwarz dennoch erleichtert ist

„Man muss realistisch bleiben. Ziel ist es einmal, in den zweiten Durchgang zu kommen und das Rennfeeling wiederzubekommen“, hatte der ÖSV-Skistar vor seinem Slalom-Einsatz am Sonntag in Val d‘Isere angekündigt. Mit seinem Auftritt im ersten Lauf hat er dann wohl auch sich selbst überrascht.