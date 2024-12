Bestzeit von Brignone – Vonn als Vorläuferin dabei

Vonn Vorläuferin

US-Altstar Lindsey Vonn war auf ihrem Weg zum angepeilten Wiedereinstieg in St. Moritz wie geplant als Vorläuferin unterwegs. Vonn hat laut eigenen Angaben die notwendigen Punkte für ein Comeback im Ski-Weltcup eingefahren. „Ich habe mich offiziell für den Weltcup qualifiziert! Die Rennen an diesem Wochenende haben so viel Spaß gemacht und waren eine tolle Trainingsmöglichkeit“, schrieb Vonn auf Instagram. Die US-Amerikanerin belegte bei den FIS-Rennen in Copper Mountain in der Abfahrt Platz 24 und 27, im Super-G Rang 24 und 19. Am Wochenende in Beaver Creek wird sie als Vorläuferin starten.