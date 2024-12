Tatort & Cybercrime im Visier neuer Kriminalisten

Auf dem Handy-Display erscheint eine SMS mit einer Rückrufnummer. Das Kryptowährungskonto sei gehackt worden, aus Sicherheitsgründen müsse über eine App eine Überweisung erfolgen, wird dem schockierten Anrufer dann am Telefon erklärt. Und zwar so eindringlich, dass der verängstigte 27-Jährige sein gesamtes Guthaben – in Summe 11.400 Dollar – auf ein angeblich sicheres Wallet überweist. Von dort wurde es prompt von den Betrügern auf ein unbekanntes Konto weiter transferiert.