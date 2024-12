Lkw-Lenker tauchten unter: Halbe Million € Schaden

Bereits Ende November ereigneten sich zwei schwere Betrugshandlungen im Bezirk Kufstein, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. Eine Firma hatte zwei Ladungen Kupferbolzen an eine Firma nach Frankreich verkauft, hierfür wurde ein hiesiges Unternehmen mit dem Transport beauftragt, welches wiederum den Auftrag an einen slowenischen Subfrächter weitergab.