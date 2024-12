Brief aus Kärnten sorgt in Graz für Kopfschütteln

Jeder Verein könnte sich aufregen, aber nicht der KAC! Ich finde dieses Schreiben sehr merkwürdig“, stellt 99ers-Geschäftsführer Bernd Vollmann fest. Was er meint? Zuletzt gingen in Klagenfurt ja die Wogen hoch, denn die Grazer lassen KAC-Fans mit Fanartikeln am Sonntag nur noch in den Gäste-Sektor. Der Präsident der Kärntner schrieb gestern sogar einen offenen Brief und zeigte sich irritiert über das Vorgehen. „Ich erachte diese Maßnahme als völlig überschießend“, ist da von Johannes Schwaiger zu lesen.