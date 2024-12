Säumel hat gezeigt, dass er das Zeug dazu hat!

In der „Königsklasse“ holte Sturm unter seiner Regie gegen Girona den ersten Sieg. Mit den Erfolgen gegen Klagenfurt, Tirol und dem Punktgewinn gegen Altach hat der ehemalige Teamspieler auch in der Bundesliga geliefert. Im Klub machen sich einige für Säumel stark. Aus dem Umfeld wird er in höchsten Tönen für seine Expertise gelobt. Und die Fans lieben die Identifikationsfigur ohnehin. Auch bei Gesprächen mit Anhängern, die zum Teil sogar mit dem Nachtzug via Brüssel angereist waren, ist die Meinung beim Stadtbummel durch Lille fast überall ident: Säumel hätte sich bei Sturm eine Chance verdient! So müsste jetzt eigentlich nur noch Neo-Sportchef Michael Parensen Ja sagen.