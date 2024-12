Syrien: Verschleppter US-Reporter noch am Leben?

War Mann zuvor eigentlich in Ungarn?

Der Nachrichtenkanal Al-Arabiya berichtete, es handle sich um einen zuvor Vermissten namens Travis Pete Timmerman. Die Polizei in Ungarn hatte diesen im August als vermisst gemeldet, aber keine Angaben zur Staatsbürgerschaft gemacht. Zuletzt sei der 29-Jährige in Budapest gesehen worden. Einigen Medienberichten zufolge soll Timmerman ebenfalls US-Staatsbürger sein.