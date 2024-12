43 Jahre in Kerker: Syrischer Pilot nun frei

Ragheed al-Tatari gilt laut der Menschenrechtsorganisation „The Syria Campaign“ als der am längsten in Syrien inhaftierte politische Gefangene. Er war noch während des Regimes von Assads Vater, Hafez al-Assad, Anfang der 1980er-Jahre weggesperrt worden, ohne dass ihm jemals ein ordentlicher Protest gemacht worden wäre. Nach 43 Jahren in diversen Gefängnissen und Folter-Kerkern kam er nun am Sonntag in Damaskus aus dem Zentralgefängnis frei.