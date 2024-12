Warum Tierheime nun selbst als Spender auftreten

Kaum noch zu stemmen

Die Folgen ungehinderter Vermehrung tragen die Tierheime, die oft insgesamt mit etwa 600 bis 700 Katzen überbelegt sind. „Kitten aus dem ländlichen Raum sind meist krank, leiden unter Parasiten, eitrigem Ausfluss, Katzenschnupfen oder Folgen an den Folgen von Inzucht. Zur Not der Unterbringung kommen also noch enorme Tierarztkosten, die unsere Tierheime kaum noch stemmen können“, weiß Specht.