Barca-Profi packt aus: „Waren von Flick geschockt“

Der spanische Top-Klub wurde von Flick komplett auf den Kopf gestellt. Vor allem in der Defensive setzte Flick neue Akzente. Für Tormann Iñaki Peña und Co. eine große Herausforderung, wie er jetzt erklärte. „Als der Trainer kam, hatte er in den ersten Trainingseinheiten die klare Vorstellung, dass Barça schon immer die Idee hatte, in der gegnerischen Hälfte zu verteidigen“, sagte er auf der Pressekonferenz zum Champions-League-Spiel gegen Borussia Dortmund. „Wir waren schockiert von dieser übertriebenen Idee, die er hatte – und wir mussten Änderungen in der kompletten Defensive vornehmen“, verriet Peña, der nach der Verletzung von Stammkeeper Marc-André ter Stegen den Platz im Kasten übernommen hatte.