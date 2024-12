Borussia Dortmund gegen Barcelona ab 21 Uhr LIVE

In der Champions League kommt es heute zu einem wahren Gipfeltreffen. In Dortmund empfängt die Borussia mit ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer den in der Ligaphase bisher ebenfalls souveränen FC Barcelona. Trainer der Katalanen ist Hansi Flick, was zusätzliche Brisanz bringt. Für den ehemaligen DFB-Chefcoach ist es der erste Pflichtspielauftritt in Deutschland als Trainer des FC Barcelona. Barcelona lag vor der sechsten Runde als Dritter der Champions-League-Tabelle ein Tor vor den viertplatzierten Dortmundern. Die Spanier haben wie der BVB in den ersten fünf Spielen nur eine Niederlage kassiert und sonst alle Partien gewonnen. Beide Teams haben gute Chancen auf den direkten Achtelfinaleinzug. „Ich glaube nicht, dass es morgen einen Favoriten gibt. Es werden zwei Mannschaften auf gleichem Niveau sein, und die Tagesform wird eine große Rolle spielen“, äußerte sich Dortmunds Trainer Nuri Sahin vor dem Spiel vorsichtig.