„In Schulnähe wird ungeniert mit Drogen gehandelt“

Videoüberwachung und Beleuchtung

„Es braucht hier eine Videoüberwachung im Haltestellenbereich sowie im Park und beim Spielplatz unbedingt bessere Beleuchtung, damit wir gemeinsam mit der Polizei das Problem in den Griff kriegen. Familien, die hier wohnen, sollen sich wohlfühlen können“, so der Freiheitliche. Er selbst fühlt sich am wohlsten daheim in Urfahr.