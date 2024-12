Trauer um die letzten beiden Safaripark-Löwinnen

Geborgenheit im Familienrudel

„Wenn die Tiere bei uns im Herzen Südafrikas ankommen, setzen wir alles daran, dass sie sich schnell an ihre neue Umgebung gewöhnen können. Natürlich müssen wir uns auch um ihre Ernährung und ihre individuellen medizinischen Bedürfnisse kümmern. Das heißt dann aber auch, dass wir schweren Herzens Abschied nehmen müssen“, erklärt Pirker, die betont, dass „Anna“ und „Kiara“ in ihrem früheren Leben mehr Glück hatten als die meisten Großkatzen, die aus rostigen und winzig Käfigen befreit werden. „Sie kamen in der Geborgenheit ihres Familienrudels an und verließen uns auf dieselbe Weise. Wir sind so dankbar, dass wir ihnen ein langes und glückliches Leben in der besten natürlichen Umgebung unter dem afrikanischen Himmel bieten konnten. Sie werden immer einen besonderen Platz in unseren Herzen und in der Geschichte von ,Lions Rock’ haben“, so Hildegard voller Rührung.