Wie ist das mit dem Getriebe bei Elektroautos?

Dieser Getriebetyp wird in der Regel auch bei Elektrofahrzeugen mit mehreren Antriebsmotoren verwendet (z. B. ein Motor pro Achse oder ein Motor pro Rad). In diesen Fällen hat meist jeder Motor sein eigenes Eingang-Getriebe. Die Motoren arbeiten unabhängig voneinander und treiben die jeweilige Achse bzw. die Räder direkt an. Auf eine mechanische Verbindung zwischen den Motoren wird verzichtet, die Synchronisation erfolgt über die Fahrzeugsoftware (Torque Vectoring).