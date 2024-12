Nur Geldstrafe nach Hitlergruß am Imbissstand

Dass es im Jahr 2015 an einem Imbissstand in Hohenems einen Vorfall gegeben habe, räumt der Angeklagte ein. Doch liege die Sache schon so lange zurück, dass er sich nicht im Detail erinnern könne, sagt der 51-Jährige, der sich über Jahre im Ausland aufgehalten hatte, in der Verhandlung.