Migration: War Wien früher wirklich wie New York?

Kein Thema wird so emotional diskutiert wie Migration. Und kein Begriff wird in der öffentlichen Debatte so oft missverständlich verwendet, bzw. wird oft alles in einen Topf geworfen: Ob wirtschaftlich motivierte Zuwanderung oder Asyl, Binnenwanderung oder Immigration, Vertriebene oder Flüchtlinge, alles läuft mittlerweile unter dem Schlagwort „Migration“ und wird je nach politischem Spin meist pauschal als bereichernd, unausweichlich oder bedrohlich konnotiert.