Doppelsieg, Premieren und Ekstase im Weltfinale

Für India war‘s der zweite Titel nach 2022, als sie in New York mit erst 16 Jahren gewann. „Es war knapp. Ich wollte die Entscheidung der Jury nach dem Finale erst gar nicht sehen. Aber dann war ich so glücklich.“ Dass die Holländerin stark in Form ist, war schon durch den gesamten K.o.-Modus zu sehen. Etwa auch im Topduell gegen 2021-Siegerin Logistx (USA). „Ich hatte in letzter Zeit viele Battles, war gut im Wettkampfmodus.“