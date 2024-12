Lisa Hauser Sprint-Achte in Kontiolahti

Ansprechend war die Leistung von Anna Gandler, die Tirolerin kam nach einer „Stehend-Strafrunde“ 54,2 Sek. hinter der Siegerin auf Rang 19. Dunja Zdouc landete als 39. (1 Fehlschuss/+1:20,9) gerade noch in den Weltcuppunkterängen. Lea Rothschopf (55/1/1:52,4) und Kristina Oberthaler (98./2/+3:59,3) dürfen sich auch schon in Richtung der nächsten Rennen vorbereiten. Der nächste Weltcup-Ort ist in der kommenden Woche Hochfilzen in Tirol.