Raub am Nikolaustag: Täter klingelte an Haustür

Am Abend des Nikolaustages überfiel ein Räuber eine 67-jährige Frau in ihrem Wohnhaus im Flachgau. Der Täter läutete dreist an der Haustüre der Deutschen. Als diese öffnete, schlug er der Frau ins Gesicht und forderte Geld und Wertgegenstände. Wie bisher bekannt ist, gelang es dem Täter, ins Haus zu kommen. Was genau und in welcher Schadenshöhe er geraubt hat, war zunächst noch nicht bekannt.