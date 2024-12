„Sind in der blutigsten Phase des Ukraine-Krieges“

„Krone“: Sie haben den russischen Außenminister Sergei Lawrow bei der OSZE-Tagung in Malta gehört, er sprach von den ukrainischen Nazis. Klang nicht nach der Anbahnung von Friedensgesprächen?

Alexander Schallenberg: Ich habe mir die Rede angehört, dann sofort reagiert und das sehr deutlich zurückgewiesen: Zu behaupten, dass die Toten des Massakers von Bucha platziert wurden, um den Russen etwas in die Schuhe zu schieben, ist empörend und an Zynismus nicht zu überbieten. Offensichtlich hat in Moskau kein stärkerer Realitätssinn Einzug gehalten.