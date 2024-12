Großübung: 200 Kärntner Soldaten gehen in die Luft

Wo und wann es eventuell zu Lärm kommen kann

Bis zu vier Hubschrauber vom Typ S-70 „Black Hawk“ und Agusta Bell 212 kreisen dann über Kärntens Himmel: „Wir ersuchen um Verständnis für den auftretenden Hubschrauberlärm“, bittet das Bundesheer. Nachtflüge sind während dieser Übung am 10. und 12. Dezember 2024 in der Zeit von 17 Uhr bis 20.00 Uhr vorgesehen. Geflogen wird täglich von zirka 8 Uhr bis etwa 16 Uhr in allen Gemeinden im Gurktal und im Metnitztal und insbesondere im Nahbereich der Khevenhüller-Kaserne, wo auch die Hubschrauber während der Ausbildung stationiert sind.