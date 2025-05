Tour de Mur 2025: Gewinnen Sie 15×2 Startplätze

Spannende Tour entlang der Mur

Los geht es bereits am 18. Juni mit dem „Gasteiner Wasser“-Einradl-Tag und der anschließenden „Wolf Nudel“-Party. Der offizielle Startschuss fällt dann am 19. Juni: Ab 7.30 Uhr gibt es für alle Teilnehmer Kuchen und „Hornig“-Kaffe. Ausgestattet mit einem „Wiesbauer“-Lunchpaket geht es dann los von St. Michael nach Zeltweg, wo im Sportzentrum am Nachmittag das „Puntigamer“-Radlerfest mit großer Warenpreisverleihung (KTM-Bike, Tickets für die Therme Aqua Lux, Tageskarte von Großeck-Speirereck, etc.) steigt.