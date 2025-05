Hudson siegt mit Saison-Bestweite auf Teneriffa!

Im Frauen-Speerwurf finden die beiden restlichen Bewerbe in der Qualifikation für das Finale in der Diamond League heuer in Oslo (12. Juni) und in Lausanne (19. August) statt. Da die Österreicherin bisher keinen Punkt in der Qualifikation erreichen konnte, ist das Finale in Zürich (27./28. August) in recht weiter Ferne. Aber wer weiß?