Black Wings feiern Heimsieg gegen Bozen

Für die Black Wings traf Logan Roe vor fast 4.000 Zuschauern in der 8. Minute zur Führung, der US-Amerikaner leistete auch beim 2:0 von Christoph Tialler die Vorarbeit und schaffte mit dem 5:1 (37.) in Überzahl eine Vorentscheidung. Brian Lebler kam bei den Linzern auf ein Tor und zwei Assists. Die Black Wings setzten ihren Lauf damit fort, in den vergangenen elf Spielen feierten sie zehn Siege. Für den HCB war es die erste Niederlage nach zuvor sechs Erfolgen en suite.