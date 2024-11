Nach Pleite: Wie viel kostet Pierers KTM-Rettung?

Die externen Vertragshändler kauften hohe Mengen an Motorrädern, die sie aber 2023 schon gar nicht mehr verkaufen konnten; 130.000 Motorräder liegen auf Lager, womit enorm viel Kapital gebunden ist; die Nachfrage in den USA strauchelt; dazu kommen die stark gestiegenen Produktionskosten in Österreich – so erklärt die KTM AG, warum sie einen dermaßen hohen Schuldenberg anhäufen konnte.