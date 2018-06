Einen stressfreien Urlaub mit Hund verbringen

Zug- und Autoreisen für Hunde optimal

Zugreisen sind eher möglich, zumindest wenn der Hund daran gewöhnt wurde. Wichtig ist hier, dass im Zug nicht zu viel Gedränge herrscht und regelmäßig Fahrtunterbrechungen vorgesehen sind, um kurze Spaziergänge zu unternehmen. Das optimale Verkehrsmittel für die Reise in den Urlaub ist aber das Auto. "Fahren Sie am besten in den frühen Morgenstunden los, wenn es draußen noch kühl ist. Legen Sie außerdem regelmäßig Pausen ein", so Weinand.