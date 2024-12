Innovativer Rattenroboter begeistert Forscher

Die Idee, zum Beispiel mit Robotern, die sich möglichst selbstverständlich in eine Gruppe einfügen, Verhaltensforschung zu betreiben, Tiergruppen gewissermaßen zu lenken oder neue Erkenntnisse über die Interaktion zwischen Tieren, Menschen und Künstliche Intelligenz(KI)-Systemen zu gewinnen, ist für viele Forscherinnen und Forscher verlockend. Dass sich solche Systeme aber tatsächlich mehr oder weniger authentisch verhalten, gewissermaßen von ihren lebenden Vorbildern akzeptiert werden und bei ihnen Reaktionen hervorrufen, ist technisch sehr schwer umzusetzen, wie das Team um Qing Shi vom Beijing Institute of Technology (China) in seiner Arbeit schreibt. Gelingt dies, hätte man es mit einem „biokompatiblen“ oder „bioeffektiven“ Roboter zu tun, wie der Leiter des „Artificial Life Lab“ an der Universität Graz, Thomas Schmickl, in einem Perspektivenartikel zu der Publikation erklärt.