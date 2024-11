Ukraine-Konflikt wird zu „Krieg der Roboter“

Knapp drei Jahre nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine gewinnen Kampfdrohnen und Systeme zu deren Abwehr zunehmend an Bedeutung. Sie sollen auf beiden Seiten der Front die Truppe entlasten. „Der Krieg der Roboter ist die Hauptrichtung der Entwicklung“, so der ukrainische Verteidigungsminister Herman Smetanin.