Norwegen gewinnt EM-Schlager gegen Dänemark

Die Titelverteidigerinnen um Superstar Henny Reistad, die in der Vorrunde Österreich mit 38:24 besiegt hatten, bezwangen am Donnerstag die Däninnen in der Neuauflage des Finales von 2022 mit 27:24. Davor hatten in der Wiener Gruppe 2 Deutschland und die Niederlande ebenfalls Siege in der Stadthalle einfahren können.