Unternehmer klagen über Verwaltung im Winterschlaf

In allen Ministerien würden Projekte gestoppt und „in ganz besonderer Weise dort, wo ein grüner Minister drinnen war und sicher ist, dass definitiv ein neuer kommt“, so Kohlberger. Consileon ist ein großes IT-Unternehmen, das an zahlreichen Projekten in der öffentlichen Verwaltung beteiligt ist. Kohlberger: „Die Digitalisierungsverantwortlichen in den Ressorts sitzen jetzt einmal da und spitzen den Bleistift.“ Selbst bereits budgetierte Vorhaben würden auf die lange Bank geschoben werden.