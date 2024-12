Der Steirerball als Geschenk unter dem Christbaum

Tanzeinlagen werden eifrig geprobt

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: In Wien wurde bereits am Dienstag ein Auffrischungstanzkurs für das Event veranstaltet. Unter der Anleitung der Tanzlehrerin Claudia Eichler wurden Polka, Walzer, Boarische und die Quadrille Styrienne geprobt. „Mit diesem Kurs haben sich viele unserer Ballgäste optimal vorbereitet, vor allem auf die Fledermausquadrille, die direkt nach der Mitternachtseinlage getanzt wird“, sagt Andreas Zakostelsky, Obmann des Vereins der Steirer in Wien.