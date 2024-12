Salzburger gründeten eigene Krampus-WG

Die Corona-Kramperl brauchen keine Läufe

Die Freunde haben sich mitten im ersten Covid-Lockdown zusammen getan. Krampus- und Perchtenläufe waren damals verboten – so beschloss man den alten Brauch der Hausbesuche wieder aufleben zu lassen. „Passenderweise haben wir uns dann Corona Pass genannt“, sagt Fiedler. Rund um den Nikolaustag ziehen die „Covid-Krampusse“ in St. Koloman von Haus zu Haus. „Den Leuten taugt es, wir können gar alle Anfragen wahrnehmen.“ Bei ihren Besuchen sammeln die Tennengauer Spenden für die Aktion „St. Koloman hilft“. In den vergangenen vier Jahren kamen so knapp 3000 Euro zusammen.