Kreuzbandriss! Lange Pause für Teamspielerin Dunst

Die Befürchtungen einer schweren Knieverletzung bei Fußball-Teamspielerin Barbara Dunst haben sich bestätigt. Die Mittelfeldspielerin hat sich am Dienstag im Rückspiel des EM-Play-offs gegen Polen einen Kreuzbandriss zugezogen und ist am Mittwoch bereits operiert worden, gab der ÖFB am Donnerstag bekannt.