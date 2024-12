EM-Traum für ÖFB-Team geplatzt: „Es ist sch****!“

Kritische Worte in Richtung ÖFB hatte sie auch schon tags zuvor aufgrund der mangelhaften Werbung für die wichtige Partie von sich gegeben. „Von nichts kommt einfach nichts“, sagte sie am Dienstag noch einmal. Fakt ist aber auch, dass die Eigenwerbung der Spielerinnen durch den verkorksten Auftritt beim 0:1 in Gdansk am Freitag ausgeblieben ist, dazu die kalten Temperaturen und die Vorweihnachtszeit Leute von einem Besuch abhielten. Ins Bild eines Abends zum Vergessen passte, dass unter den nur 3200 Fans in Wien über weite Strecken die polnische Anhängerschaft für mehr Stimmung sorgte.