0:1 gegen Polen! Österreich verpasst die EM 2025

Nach dem Semifinale 2017 und dem Viertelfinale 2022 war nun schon in der entscheidenden Playoff-Runde der Qualifikation gegen Polen Endstation. Ewa Pajor und Co. gewannen wie schon in Gdansk auch am Dienstag in der Wiener Generali Arena gegen die ÖFB-Auswahl 1:0 und lösten mit dem 2:0 erstmals das EM-Ticket.