Matthias brachte das Friedenslicht nach Brüssel

Eine kleine Flamme als starkes Signal in einer schwierigen Zeit mit vielen Krisenherden: Am Mittwoch brachte der neunjährige Matthias Secklehner aus Gschwandt mit einer Delegation rund um Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) das Friedenslicht des ORF Oberösterreich nach Brüssel. Normalerweise wird das Licht jedes Jahr aus Israel geholt, das war aufgrund der aktuellen Situation heuer nicht möglich. Pfadfinder hatten allerdings die Kerze vom vergangenen Jahr gut behütet und konnten so die Flamme aufrechterhalten.