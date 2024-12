Auf den Spuren des erfolgreichen Papas

Springreiter Christian Juza hat in seiner Karriere viele Erfolge eingefahren, ist in Salzburg einer der besten Pferdesportler. Nun begibt sich Tochter Antonia, die mit Nachnamen Weixelbraun heißt, auf die Spuren des Papas und macht kleine Schritte in den Profibereich. Bei den Amadeus Horse Indoors im Salzburger Messezentrum darf sie erstmals im CSI-Vier-Sterne-Turnier bei den Profis antreten. „Ich habe mich sehr gefreut, dass sie mich genommen haben“, strahlt die 19-Jährige, die freilich durch ihren Vater schon im Kinderbett mit dem Pferdevirus infiziert wurde: „Er war auch Springreiter, deswegen habe ich von Anfang an immer etwas mit Pferden zu tun gehabt.“