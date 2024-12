Seeham hat die Nase voll vom Lkw-Ausweichverkehr

Die 30 km/h-Beschränkung im Ort kommt bei der Bevölkerung sehr gut an“, berichtet der Seehamer Bürgermeister Christian Altendorfer. Seit eineinhalb Jahren gilt die Beschränkung auf der Landesstraße L102 im Zentrum der Gemeinde am Obertrumer See. Gerade in den Sommermonaten spürt jedermann im Ort die Vorteile, weil der 30er beim beliebten Strandbad und bis zu den nahegelegenen Parkplätzen gilt.