Jenson Button von FIA-Urteil in Katar „schockiert“

Alonso kam ungestraft davon

Dabei habe der Niederländer nichts falsch gemacht, findet Button. „Max hat diese Strafe erhalten, weil die Rennkommissare befanden, er sei vor Russell unnötig langsam gefahren. Das finde ich seltsam, denn Fernando Alonso fuhr vor Max mit genau dem gleichen Speed. Es ist ja nicht so, als hätte Verstappen beschlossen: ‘Wisst ihr was? Ich bremse jetzt mal einfach so mitten in einer schnellen Kurve.’ Nein, durch die Passage der Kurven 12 und 13 hält Max das Tempo des vor ihm fahrenden Alonso“, so der Weltmeister von 2009. Und selbst wenn die FIA davon überzeugt ist, Verstappen bestrafen zu müssen, dann müsse sie bei allen Fahrern gleich handeln und auch bei Alonso durchgreifen, fordert der Brite.