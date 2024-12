Verstappen schimpft: „Habe keine Lust mehr …“

„Keine Lust mehr“

Verstappens Aktionen waren den Rennkommissaren im Laufe der Saison immer wieder ein Dorn im Auge. In Mexiko kassierte der RB-Pilot eine 20-Sekunden-Strafe. In São Paulo wurde er im Sprint mit einer 5-Sekunden-Strafe belegt, weil er unter dem Virtual Safety Car zu schnell gefahren sein soll. Die Strafe in Katar brachte das Fass wohl zum Überlaufen. „Um ehrlich zu sein, habe ich keine Lust mehr auf dieses ganze Zeug am Ende der Saison“, schimpfte Verstappen.