Staatskrise in Südkorea: Was wir bisher wissen

Südkorea befindet sich seit Dienstag in einer Staatskrise. Zunächst rief Präsident Yoon Suk Yeol das Kriegsrecht aus, nach einem negativen Parlamentsvotum kündigte er bereist wieder die Aufhebung an. Unterdessen spielen sich in der Hauptstadt dramatische Szenen ab. Das Parlament wurde abgeriegelt, Medien unterliegen der Kontrolle. Ein Überblick.