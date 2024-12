Davydova will Kündigung juristisch bekämpfen

Es sei „unschwer zu erraten, dass ich nach den Geschehnissen in Bezug auf mich in Salzburg von Gefühlen überwältigt bin“, so die Dramaturgin und Theaterwissenschafterin, deren Salzburger Vertrag bis 2026 gelaufen wäre, zur APA. Die von ihr bereits verfasste „sehr emotionale und persönliche Erklärung dazu“ will Davydova auf Anraten ihrer Rechtsanwälte aber doch nicht veröffentlichen.