Der November war trocken und auf den Bergen mild

„In der österreichweiten Auswertung gab es 71 Prozent weniger Niederschlag als in einem durchschnittlichen November“, sagte Klimatologe Alexander Orlik in einer Aussendung. Zudem sorgten Kaltluftseen (Ansammlung von Kaltluft in einer Geländevertiefung oder auch Frostloch, tritt häufig in Gebirgen auf, Anm.) für große Unterschiede bei den Temperaturen. „Im Vergleich zu einem durchschnittlichen November der Klimaperiode 1991-2020 war es heuer im Tiefland Österreichs um 0,7 Grad zu kühl und auf den Bergen um 1,6 Grad zu warm“, sagte Orlik.