Von Winter zu Spätherbst: Was uns jetzt erwartet

Das Wetter macht in den kommenden Tagen in Teilen Österreichs einen kräftigen Schritt Richtung Winter – und dann doch noch einmal eine Kehrtwende: In den Nordalpen wird es von Salzburg ostwärts am Freitag zum Teil recht winterlich. Am Wochenende stellt sich dann aber wieder überall ruhiges Spätherbstwetter ein.