Das Projekt Lijnders ist gescheitert!

Lijnders selbst scheint den Ernst der Lage nicht so richtig zu erkennen und sich auf seinem Stuhl sicher zu fühlen, obwohl er schon betonte, dass es im Endeffekt um Ergebnisse geht und diese zuletzt fehlten. Die Frage der „Krone“, ob er glaube, dass er noch der richtige Mann sei, verstand er trotzdem gar nicht. „Haben Sie das Spiel gesehen“, war seine Antwort und spielte damit auf den passablen Auftritt seiner Truppe an. Aber passabel ist in der aktuellen Phase nicht (mehr) gut genug.