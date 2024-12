Nach zwei Beißvorfällen nun doch Maulkorb verhängt

Land schildert zeitlichen Ablauf

Die Abteilung Öffentlichkeitsarbeit des Landes will dies mit dem zeitlichen Ablauf entkräften: Nach dem Beißvorfall am 1. Oktober sei am 2. Oktober Anzeige bei der Polizei erstattet worden, am 10. Oktober sei eine Verletztenanzeige durch den behandelnden Arzt erfolgt. „Anschließend ist von der Polizei der ehest mögliche Termin zur Einvernahme der beschuldigten Person (Anm.: Sohn der Halterin) festgelegt worden.“