„Kampfhund“ in Kufstein biss schon wieder zu!

Streicheln endete mit Biss

Im Oktober kam es zu einem weiteren unliebsamen Vorfall: Es war erneut der Sohn der Halterin, der mit dem Hund am Spielplatz in der Grillparzer Straße unterwegs war. Er fragte dort ein Mädchen (7), ob es den Hund streicheln wolle (später gab er an, das Mädchen habe seinerseits gefragt). Fest steht, dass der Hund dem Mädchen in den linken Unterarm biss. Das Kind wurde ärztlich versorgt, alles ging zum Glück eher glimpflich aus.