Explosion im Kosovo: Premier spricht von „Terror“

Im Nordkosovo kam es in jüngster Zeit vermehrt zu gewalttätigen Zwischenfällen. Zu Beginn der Woche warfen Angreifer Handgranaten auf ein städtisches Gebäude und eine Polizeiwache. Daraufhin kündigte die Exekutive verstärkte Sicherheitsvorkehrungen an. Ob die Vorfälle in Zusammenhang mit der Explosion stehen, ist jedoch nicht klar.