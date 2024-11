Fahrer rechnen ab: „Dann können wir krank werden“

Auswirkungen können diese Strapazen auch auf die Leistungsfähigkeit haben, geben beide Fahrer zu. „Es war für alle superhart, vermutlich das Längste, was wir im gesamten Jahr tun. Und dass es auch noch am Ende eines langen Jahres ist, macht es noch ein bisschen schwieriger“, so Ocon, der abschließend die aktuelle Devise im Fahrerlager vorgibt: „Ich hoffe einfach, dass nicht zu viele Leute im Fahrerlager krank werden, das ist die Hauptsache. Wir müssen bis zum Ende des Jahres gesund bleiben – danach können wir krank werden.“