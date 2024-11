Lewis Hamilton spaltet Ferrari schon jetzt

„Mehr erwartet“

Mit seiner Traum-Fahrt vom zehnten Startplatz auf Rang zwei in Las Vegas schnappte er seinem künftigen Arbeitgeber wichtige Punkte im Kampf um den Konstrukteurs-Titel weg, weil er Carlos Sainz und Charles Leclerc auf die Plätze drei und vier verdrängte. „Vielleicht haben wir ein bisschen mehr erwartet“, gestand Ferrari-Teamchef Fred Vasseur, „aber Mercedes war in Las Vegas einfach stärker.“ So kann McLaren mit 24 Punkten Vorsprung an diesem Wochenende in Katar schon den Konstrukteurs-Titel fixieren.